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Cinayet şüphelisi 23 yıl sonra ahırda yakalandı

DHA

Cinayet şüphelisi 23 yıl sonra ahırda yakalandı


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de 23 yıl önce işlediği cinayetten aranan N.K. (55), ahırda saklanırken yakalandı.
Niğde İl Jandarma ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kaynarca Köyü'nde 1997 yılında meydana gelen 'adam öldürme' suçundan 18 yıl hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N. K.´nin bir ahırda saklandığı bilgisine ulaştı. JASAT ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonla şüpheli N.K.´yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından N.K. Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-03-06 17:06:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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