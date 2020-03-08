Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 8 Mart Kadınlar Günü Kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 8 Mart Kadınlar Günü Kutlaması

İHA

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 8 Mart Kadınlar Günü Kutlaması

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Kadınların sağlıklı ve gelişmiş toplumun temel taşı olduklarını belirten Başkan Özdemir mesajında şu ifadeleri kullandı:” Yılda bir güne aslında Kadınlar Gününü sığdırmak mümkün değil. Sevginin, şefkatin, fedakarlık ve sabrın simgesi olan kadınlarımız en değerli, en yüce varlıklarımızdır. Kadın, Medeniyetin aydınlık yüzüdür. Kadınlar, özelde ailenin genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımız bizim tarihimizde, gerektiğinde eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüş, gerektiğinde sırtında bebeği, kucağında mermi ile cepheye koşmuştur. ’Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisine yürekten inanan bir dinin mensubu olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Çünkü kadın mutlu olursa aile mutlu olur, kadın mutlu ise toplum mutlu olur, kadın mutluysa geleceğimiz umutludur. Bu duygu ve düşüncelerle bütün kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinayet şüphelisi 23 yıl sonra ahırda yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi 23 yıl sonra ahırda yakalandı
Cinayet zanlısı ahırda yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı ahırda yakalandı
Niğde Emniyet Müdürü Kale ve Alaaddin mahallesi sakinleri ile buluştu
YEREL HABERLER Niğde Emniyet Müdürü Kale ve Alaaddin mahallesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X