Niğde'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

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Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.

Niğde’de dün akşam etkili olan rüzgar soba zehirlenmelerine neden oldu. Merkeze bağlı Yeşilgölcük Beldesinde iki ayrı aileden A.Z.(47), B.Ö.(46) ve L.A (30) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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