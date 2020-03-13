Niğde Otogarı'nda tatil yoğunluğu



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) KORONAVİRÜS nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler Niğde Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Otobüs firmaları önününde uzun kuyruklar oluşturan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri, seferlerin dolmasıyla bilet bulmadı. En kısa sürede memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler, ek sefer açılmasını istedi. Okulların tatil edilmesinin ardından memleketi Kayseri'ye gitmek için bilet bulamayan üniversite öğrencisi Samet Bilik, firmaların yerlerin hep dolu olduğunu belirttiğini söyledi. Bilet bulmaya çalışacağını ifade eden Bilik, "Burada kalmamaya çalışacağım inşallah. Okul tatil edildiği için bir yandan mutluyum diğer taraftan da üzgünüm. Ülkemiz açısından virüsün gelmesi tehlikeli. Ama öğrenci tatili için de mutluyuz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2020-03-13 01:05:34



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