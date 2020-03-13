Niğde’de 3’ü çocuk 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

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Niğde’de sobadan sızan karbon monoksit gazından 3’ü çocuk 7 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik İlçesine bağlı Bozköy Beldesinde Nazlı D. (24), Hakan D. (29), 4 aylık Delin D., merkez Orhanlı Beldesinde Derya P. (32), Yaşar P. (33), Yusuf P. (7) ve Barış P. (9) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Her iki aile ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri devam eden 7 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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