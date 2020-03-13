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Niğde Esnaf Kooperatifi Türkiye’de birinci sırada

İHA

Niğde Esnaf Kooperatifi Türkiye’de birinci sırada

Niğde Esnaf ve Sanatkârları Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Eker, Türkiye genelinde kooperatif olarak ilk sırada olduklarını söyledi. Eker düzenlenen programda, esnaf ve sanatkarın para kaynağının kredi kefalet kooperatifi olduğunu ve esnafa en çok parayı aktarmak için çabaladıklarını belirtti. 2019'da yaklaşık 110 milyon lira kredi verdiklerini belirten eker, şunları kaydetti:"2020 içinde canla başla çalışarak aynı şekilde esnafımıza ihtiyacı olan krediyi vermek için mücadele edeceğiz. Verilen bu paralar Niğde ekonomimizi olumlu yönde etkiliyor. Amacımız esnaf ve sanatkarımızı çağın gerisinde bırakmayarak, esnafımızın sermayelerini güçlendirmek adına bu kredileri veriyoruz. Türkiye'de her konuda kooperatif olarak birinci sıradayız. Ancak bir konuda geride kalıyoruz, paranın büyüklüğü konusunda. 1150 kooperatif arasında ilk 16'nın içinde yer alıyoruz."
kredilerin geri ödenmesinde sıkıntı yaşamadıklarına, Niğde esnaf ve sanatkarlarının her zaman borcuna sadık olduğunu belirten Eker: “bizim şuana kadar dönüşlerimizde herhangi bir sıkıntı yok, biz o konuda da Türkiye genelinde ilk sırada yer alıyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum Niğde Esnaf ve Sanatkârı her zaman borcuna sadıktır. Yıllardır biliriz SSK ve vergi ödemelerinde Niğde ili hep ilk sıradadır. Şunu da söylemeliyim devlet desteği ile birlikte babanın oğluna vermeyeceği yüzde 4,5 ile kredi parayı veriyoruz. Türkiye’de bundan ucuza bir kredi bulma şansınız yok. Özelikle burada hükümete ve Halk Bankası’na özel teşekkür ediyorum. Yeri geldiğinde doğruları söylemek zorundayız, tarihimizde bu kadar parayı kullandığımız, bu kadar önümüzün açıldığı sistem olmamıştı bu konu önemlidir” diye konuştu.
Programa, Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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