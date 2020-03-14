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Niğde’de Bylock kullandığı tespit edilen şahıs tutuklandı

İHA

Niğde'de FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Niğde’de Bylock kullandığı tespit edilen şahıs tutuklandı

Niğde’de FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan yürütülmekte olan soruşturmada M.E.A‘nın Bylock kullanıcısı olduğunu tespit etti. M.E.A’nın evinde yapılan aramada ise bir adet laptop bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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