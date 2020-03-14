Niğde’de Bylock kullandığı tespit edilen şahıs tutuklandı

Niğde’de FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan yürütülmekte olan soruşturmada M.E.A‘nın Bylock kullanıcısı olduğunu tespit etti. M.E.A’nın evinde yapılan aramada ise bir adet laptop bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

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