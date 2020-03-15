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Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

İHA

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında "İnsanın temel haklarından biri olan sağlıklı yaşam hakkı, nitelikli bir toplumun en önemli unsurudur" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında "İnsanın temel haklarından biri olan sağlıklı yaşam hakkı, nitelikli bir toplumun en önemli unsurudur" dedi.
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturunca tüm bireylerin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması, insan sağlığının korunması ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedefidir.
Başkan ÖZdemir mesajında; "Sağlık hizmetlerinin arzu edilen en üst seviyeye çıkartılmasında ve sağlıklı bir gelecek tesis edilmesinde yeni yapılanmaların yanında özellikle tüm sağlık çalışanlarımıza büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Sadece sağlık değil, hayatın her alanında toplum için değer üretenler, bizim için çok kıymetlidir. İlimizde sağlık hizmetlerini sunumunda önemli bir misyonu üstlenmişlerdir. Nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla tüm sağlık çalışanlarımızın büyük bir azim ve özveriyle hizmet ettiklerine yürekten inanıyorum. Tıp Bayramını kutladığımız bu günde, görevi başında şehit düşen ve ebediyete intikal eden sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, milletimize hizmet vermeye devam eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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