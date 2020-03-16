Hasan Orhan: "Öğretmenler için asgari ders saatinde eşitlensin''

MemurSen ve EğitimBirSen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan,"EğitimBirSen olarak, aylık karşılığı ders yükünün tüm öğretmenler için asgari ders saatinde (15 saat) eşitlenmesi için ilgili mevzuatında düzenleme yapılması talebiyle dilekçe kampanyası başlattık"dedi.

Orhan, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın "aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde, okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin aylık karşılığı girmek zorunda oldukları ders görevlerinin farklı düzenlendiğini kaydetti.

Aynı eğitimi alan, mesleğe girişte aynı şartlara tabi olan, aynı görevi yapan öğretmenlerin, alanlarının farklı olmasından dolayı aylık karşılığı girmek zorunda olunan haftalık ders saatleri ve buna istinaden ek ders ücretleri arasındaki bu farklılık, hiçbir bilimsel ve pedagojik ilkeye ve gerekçeye dayanmadığı gibi adalet ve hakkaniyete de uygun olmadığını vurgulayan Orhan, şunları söyledi:

"Söz konusu hüküm, anayasamızca koruma altına alınan eşitlik ilkesine de aykırılık arz etmektedir. Çağdaş sistemlerde öğretim yükü öğretmenin ders içi ve ders dışı tüm etkinliklerini kapsamakta ve böyle algılanmaktadır. Ülkemiz eğitim sisteminde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın geleneksel, sınıf ortamında verilen, ders kavramına bağlı kaldığı ve öğretim yükünü bu açıdan değerlendirme eğiliminde olduğu görülmektedir. Bulgular, öğretmenlerin derse hazırlık ve ders sonrası değerlendirme gibi ders dışı öğretim yüklerinin gerçekten ağır olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede öğretmenlerin branşlarına göre farklı sürelerde aylık karşılığı ders yükümlülüğüne tabi kılınması eşitsizlik teşkil etmektedir. ILO/UNESCO ortak çalışma belgesi olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi Kararı’nda,"Öğretmen aylıklarının yapısı, farklı öğretmen grupları arasında kırgınlıklar doğurma tehlikesi taşıyan her tür haksızlığı ve her tür anormalliği önleyecek biçimde düzenlenmelidir” ve "aylık farklılıkları; nitelikler, kıdem ya da sorumluluk derecesi gibi nesnel ölçütlere dayanmalıdır” ilkelerine yer verilmiş olup kıdem veya sorumluluk derecesi gibi nesnel bir kıstasa dayanmayan aylık karşılığı ders görevi farklılığının somut bir gerekçesi bulunmamaktadır."

2014 yılında yapılan 19. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu’nda, "Branş ve sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı girmek zorunda oldukları haftalık ders saatinin 15 ders saati olarak eşitlenmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır" kararı alındığı ancak bugüne kadar uygulanmadığını belirten Orhan,"EğitimBirSen olarak, yetkili sendika sıfatıyla aylık karşılığı ders ücretinin 15 saatte eşitlenmesi talebini, 3. dönem toplu sözleşme görüşmelerinden bu yana toplu sözleşme masasına taşıyoruz. Mezkur talebi Kurum İdari Kurulu toplantılarına da taşınarak müzakere ettik. Talebin karşılanması noktasında somut bir adım atılmaması üzerine yasal düzenleme talebiyle dilekçe kampanyası başlatmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

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