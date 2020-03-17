7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşilgölcük Beldesinde G.Y. (23), .Y.Y. (22), Kiledere Beldesinde K.D. (73) ve İ.D. (81), merkez Selçuk Mahallesinde Ç.K. (28), Alay Beldesinde E.C. (18) ve Selçuk Mahallesinde Ç.K. (28) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 7 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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