Niğde’de Halk Günleri iptal edildi

Koronavirüs salgını: Bir kişi, virüse iki kez yakalanabilir mi?

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Korona virüs salgını tehdidi nedeniyle Niğde Belediyesi halk gününü iptal kararı aldı.

Niğde Belediyesinden yapılan açıklama şu şekilde; “Belediye Başkanımız Sayın Emrah Özdemir’in her hafta Çarşamba günü gerçekleştirdiği “Halk Günü” toplantıları Korona virüs salgını riski sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Vatandaşlarımız Belediyemizle ilgili tüm istek, öneri ve şikayetlerini (0388) 232 35 50 numaralı telefon, 0 552 501 51 51 numaralı whatsapp hattından ve www.nigde.bel.tr adresinden iletebilirler."

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