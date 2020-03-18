Niğde’de Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Niğde’de düzenlenen törenle anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Niğde şehitliğinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube başkanı Ramazan Yıldız ve Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir katıldı. Vali Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve dernek başkanlarının Şehitlik Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile devam etti.

Törende, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık’ın şehitlerimizin ruhları için dua okumasının ardından Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve katılımcılar Şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktılar.

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