Umreden gelen kişi, gözlem altına alındı

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de umreden gelen 1 kişi, burun akıntısı şikayetiyle gittiği hastanede gözlem altına alındı.

Niğde'de bir hafta önce umreden gelen ismi açıklanmayan 40 yaşında kişi, burun akıntısı şikayeti görülmeye başlayınca, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden özel kıyafetli sağlık ekipleri, hastayı alarak Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Hasta, burada gözlem altına alındı.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-03-18 13:52:05



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