Niğde'de Umre'den gelen 1 kişi karantina altına alındı

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Niğde’de Umre'den gelen bir kişi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karantinaya alındı.

1 hafta önce Umre'den gelen 40 yaşında bir kişi, burun akıntısı başlayınca durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri özel kıyafetlerle giderek hastayı evinden alarak ambulansla hastaneye getirdi. Hasta, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karantinaya alındı.

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