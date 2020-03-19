Niğde‘de hastane çalışanlarından ‘Evde Kal’ çağrısı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, 'Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal' paylaşımında bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'de de görülünce önlemler artırıldı. Özellikle sosyal hayatı kısıtlamak için çok sayıda tedbir hayata geçirilirken, okullar da tatil edildi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları da hazırladıkları dövizlerle evde kalınması için çağrıda bulundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında yoğun mesai yapan sağlık çalışanları, 'Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal' paylaşımı ile evde kalınması için uyarıda bulundu.

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