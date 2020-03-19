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Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

İHA

Niğde'de dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.

Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

Niğde'de dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.
Niğde Belediyesi, geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. NiğdeÇiftlik kara yolunun bazı bölümlerinde ise kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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