Niğde´de tefecilere 'Sülük' operasyonu: 3 gözaltı

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Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de tefecilere yönelik düzenlenen 'Sülük' adı verilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tefecilik suçuna yönelik 'Sülük' adlı operasyonununda F.Ö., B.Ö ve F.Ö gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 cep telefonu, 5 boş senet, 2 müştekilere ait hazırlanmış senet ve kimlik fotokopileri ve 2 müştekilere ait senet ücretli ihtarname kağıtlarına el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-03-19 15:21:19



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