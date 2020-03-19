Tüfeği ateş alan asker yaralandı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde'nin Bor ilçesinde askeri fabrika işçilerini taşıyan minibüste görevli koruma askeri, tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bor Askeri Fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüste koruma görevi yapan er F.A. minibüste tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı er F.A.'yı alarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan asker tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.