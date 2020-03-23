‘Sülük’ operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

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Niğde'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte tefecilik yapanlara yönelik çalışmada bir kişiyi daha yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 19 Mart'ta kentte tefecilik yapanlara yönelik "Sülük" adını verdikleri operasyonda F.Ö., B.Ö, F.Ö. ve Ş.Ç.'yi gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 5 boş senet, müştekilere ait 2 senet, 2 ihtarname ve kimlik fotokopileri bulunmuştu.

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