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Ulukışla´da evden çıkamayanlara erzak yardımı

DHA

Ulukışla´da evden çıkamayanlara erzak yardımı


Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA, (Niğde), (DHA)-NİĞDE´nin Ulukışla ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, istekleri doğrultusunda erzak yardımı yapılıyor.
Ulukışla Kaymakamlığı tarafından kurulan `Vefa Sosyal Destek Grubu´, ikametinden ayrılması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gıda, sağlık ve temizlik ürünleri temini için alarma geçti. Polis ve jandarma ekipleri, ihtiyaç bildiren bireyler için market fırın alışverişi yapmaya başladı.
İlçe Kaymakamı Osman Şahin, ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Şahin, "İlçemizde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların gıda, sağlık ve temizlik hizmetleri için ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Kaymakamlık, Belediye, İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile ikametinden ayrılması kısıtlanan vatandaşların isteklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir. Vatandaşların yasağa uymalarını, uymayanlar hakkında idari, tekrarı halinde ise adli yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Malik GÖDELİNER
2020-03-23 11:28:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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