'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefecilik şüphelileri adliyede



Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE'de, 'Sülük' adıyla tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 'Sülük' adı verilen operasyonda, F.Ö., B.Ö., F.Ö. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 3 cep telefonu, 5 boş senet, 2 mağdur adına hazırlanmış senet ve kimlik fotokopileri ile ihtarname ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-03-23 11:49:41



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