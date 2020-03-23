Niğde’de polisler yaşlıları evine bırakıyor

Niğde'de de pazara, bankaya, parka ve çarşıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polisler tarafından uyarıldı.

Bazı vatandaşlar, ekipler tarafından evlerine kadar bırakıldı. Niğde Belediyesi de hoparlörden anons geçerek yaşlıları sokağa çıkmamaları için ikaz etti.

Anonsta, 112 Acil Servisi arayarak ihtiyaçlarını belirten yaşlıların, evlerine hizmet götürüleceği belirtildi.

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