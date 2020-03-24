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HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Tüm emekçileri alkışlıyoruz”

İHA

HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, virüsün bulaşması yönünde risk taşıyan tüm emekçileri alkışladıklarını belirterek, açıklanan ve alınan tedbirlere riayet edilmesinin önemine dikkat çekti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Tüm emekçileri alkışlıyoruz”

HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, virüsün bulaşması yönünde risk taşıyan tüm emekçileri alkışladıklarını belirterek, açıklanan ve alınan tedbirlere riayet edilmesinin önemine dikkat çekti.
21 Sendikanın bağlı olduğu HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Demircioğlu, açıklamasında şunları söyledi: “Gece gündüz demeden tüm risklere karşı halkın sağlığı için fedakarca çalışan, başta sağlık emekçileri olmak üzere temizlik, gıda, güvenlik, ulaşım, haberleşme ve finans sektörleri ile market, eczane, AVM, fabrika ve atölyelerde çalışmak zorunda kalan üyelerimize, tüm özel sektör ve kamu emekçilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki bu zor günlerde milletimize hizmet eden emekçi kardeşlerimizin sağlığı daha çok önem arz etmektedir. Sağlığınız bizim için önemli lütfen tedbirlere riayet edelim. Koronayı birlikte yenelim. Allah, bu sıkıntılı süreçten herkesin sağlıklı bir şekilde çıkmasını nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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