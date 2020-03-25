Markette poşetli korona virüs önlemi Kasiyer ve vatandaşlar için ilginç bir yöntem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Markette poşetli korona virüs önlemi Kasiyer ve vatandaşlar için ilginç bir yöntem

İHA

Niğde'de bir market yönetimi, yeni tip korona virüse (Kovid19) önlem için kasiyerlerinin etrafını naylonla korumaya aldı.

Markette poşetli korona virüs önlemi Kasiyer ve vatandaşlar için ilginç bir yöntem

Niğde'de bir market yönetimi, yeni tip korona virüse (Kovid19) önlem için kasiyerlerinin etrafını naylonla korumaya aldı.
Niğde'de 12 şubesi olan bir market yönetimi, korona virüse karşı, personel ve müşterilerinin sağlığı için kasiyerlerinin etrafına naylon çektirdi. Ayrıca market yönetimi aldığı kararla vatandaşların evden çıkmamaları için evlere servis yapıyor.
Marketin sahibi Emre Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem personel hem de müşteri sağlını korumak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. Sanal market uygulamasıyla da müşterilerin evlerine kadar hizmet götürdüklerini belirten Özden, "Vatandaşlarımız evde kalsın diye onlarla ilgili çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımız, sanal market uygulaması indirerek sipariş verebilirler. Oradan her türlü hizmeti 12 şubemizden veriyoruz. İyi olduğunu düşünüyorum. Müşterilerimiz çok iyi karşıladı ve memnun kaldılar. şubelerimizde çalışan 30 personel sayısını 10'a düşürdük. Vardiyalı çalışıyorlar. İnşallah bu salgının üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız evde kalsınlar, biz onlara hizmet ulaştırırız" diye konuştu.
Kasiyer Selda Özbay ise uygulamanın çok iyi olduğunu ifade ederek bu şekilde hem kendi hem de müşterilerin sağlını korumaya aldıklarını dikkati çekti.
Müşterilerden İdris Coşkun da uygulamadan memnun olduğunu anlatarak, "Biz nasıl kendi sağlımızı düşünüyorsak bu tür kurumsal marketlerin de personel ve müşterilerini düşünmeleri güzel. Diğer kurumlara tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Niğde'de market kasiyerine naylonla 'koronavirüs' önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Niğde'de market kasiyerine naylonla ...
Niğde´de kasiyerlere naylonlu önlem
YEREL HABERLER Niğde´de kasiyerlere naylonlu önlem
Petrol boru hattına vana takıp, hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Petrol boru hattına vana takıp, hırsızlık yapan 3 ...
BOTAŞ boru hattını delerek akaryakıt çalan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER BOTAŞ boru hattını delerek akaryakıt çalan 3 kişi ...
Niğde Belediyesi Parkları yıkadı
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi Parkları yıkadı
Öğretim görevlisi, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
YEREL HABERLER Öğretim görevlisi, koronavirüse yakalandığını sosyal ...
Niğde’de korona testi pozitif çıkan öğretim üyesinden sosyal medyaya sitem
YEREL HABERLER Niğde’de korona testi pozitif çıkan öğretim üyesinden ...
HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Tüm emekçileri alkışlıyoruz”
YEREL HABERLER HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan ...
(Görüntülü) Niğde'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Niğde'de, koronavirüs tedbirleri ...
Niğde'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı
YEREL HABERLER Niğde'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar ...
Niğde Belediyesi bankları kaldırdı
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi bankları kaldırdı
Niğde’de market ve Halk Otobüsleri yoğunluk yaşamıyor Niğdeliler kısıtlamalara uyuyor
YEREL HABERLER Niğde’de market ve Halk Otobüsleri yoğunluk ...
Niğde’de çocuklar uzaktan eğitim alıyor Birinci sınıf öğrencisi Server Furkan Esen: "Annem sağlıkçı insanlar için dışarıda çalışıyor. İnsanlar da birbirlerinin sağlıkları için temas kurmasınlar"
YEREL HABERLER Niğde’de çocuklar uzaktan eğitim alıyor Birinci sınıf ...
Otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 yaralı
'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefecilik şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER 'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefecilik ...
(Görüntülü) Niğde'de banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu, polis uyarıda bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Niğde'de banka önlerinde uzun kuyruklar ...
65 yaş ve üstü banka kuyruklarında polise yakalandı
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü banka kuyruklarında polise yakalandı
Niğde’de polisler yaşlıları evine bırakıyor
YEREL HABERLER Niğde’de polisler yaşlıları evine bırakıyor
(Görüntülü) 'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefeciler, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan ...
'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefecilik şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER 'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefecilik ...
(Görüntülü) Ulukışla'da evden çıkamayan yaşlılara erzak yardımı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ulukışla'da evden çıkamayan yaşlılara ...
Ulukışla´da evden çıkamayanlara erzak yardımı
YEREL HABERLER Ulukışla´da evden çıkamayanlara erzak yardımı
‘Sülük’ operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER ‘Sülük’ operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X