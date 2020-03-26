Niğde´de mahkumlar günde 20 bin maske üretiyor



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler, koronavirüs salgını nedeniyle günlük 20 bin maske üreterek hastane ve kurumların ihtiyacını karşılıyor.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde oluşturulan atölyelerde tutuklu ve hükümlülere, topluma kazandırılması amacıyla mesleki bilgi ve beceri eğitimleri verildiğini söyledi. Aynı zamanda hükümlülere vatan ve millet sevgisi, çevre bilinci, hijyen, doğaya ve insana saygı konularında eğitimler de verildiğini anlatan Fidanoğlu, bu konularda onların farkındalıklarını artırılmaya çalıştıklarını aktardı. Fidanoğlu, başta temizlik, gıda, mobilya, tekstil, tarım ve hayvancılık gibi 80'e yakın alanda tescilli markalarla faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu'nun sağlık alanında da ekonomiye katma ve değer oluşturmak yönünde adımlar attığına dikkat çekti.

'MASKE ÜRETİMİNE BAŞLADIK'

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 1 Mart'ta kurulan ve bin metrekare kapalı alanda koronavirüsle mücadele kapsamında ve karantina süreçlerinde kullanılan maske üretimine başladıklarını kaydeden Fidanoğlu, "Ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüsle mücadele seferberliğinde yoğun olarak ihtiyaç duyulan piyasaya arzı düşük ve talebi yüksek olan maskesinin piyasa fiyatlarının 3'te 1 oranında düşüğüne kamu hastanelerine sevk edilerek hem salgınla mücadeleye hem de milli ekonomiye katkı sağlanacağı öngörülmektedir. İlk etapta 70 hükümlünün istihdam edildiği atölyemizde günlük 20 bin maske üretiliyor. Daha fazla hükümlü istihdamıyla üretim miktarının artırılarak tıbbi tekstil alanında da taleplerin yerli ve milli imkanlarla karşılanması yönünde yoğun çaba harcanmaktadır. Cerrahi alan dışı maske, tulum, spanç gibi ürünlerin üretimi işyurtları atölyelerimizde yapılmaktadır" dedi.

İŞLENEREK TESLİM EDİLİYOR

Hammadde tedarik etmekte zorluklar yaşandığından bazı kamu hastaneleri ve Niğde Valiliği ile görüşmeler yapıldığını ifade eden Fidanoğlu, kuruma sağlanan hammaddelerin işlenerek yarı mamul halinde teslim edildiğine dikkati çekerken, şunları kaydetti: "Ülkemizin tüm kurum, kuruluş ve bireyleriyle dahil olduğu koronavirüsle mücadele seferberliğimizde Adalet Bakanlığı ve ailesi olarak bakanımız Abdulhamit Gül'ün öncülüğünde gerek personelimiz gerek hükümlerimizle üzerimize düşen sorumluluğun bilinci içerisinde ve toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kaliteden ödün vermeksizin üretim yapmakta her türlü çaba ve gayret içerisindeyiz." DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-03-26 14:34:36



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