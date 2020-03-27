Milli takım antrenörlerinden koronavirüsle mücadeleye destek projesi

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Andaç ARSLANPAY/NİĞDE, (DHA) - TÜRKİYE Tekvando Milli Takım antrenörleri Ufuk Şimşek ve Hüseyin Öztürk, koronavirüsle mücadeleye destek için 'Evde antrenman videonu çek at, evde kal Türkiye' projesi başlattı.

Tekvando Milli Takımı'nda antrenör Ufuk Şimşek ile Hüseyin Öztürk'ün sosyal medyada başlattığı 'Evde antrenman videonu çek at, evde kal Türkiye' projesi beğeni topladı. Aynı zamanda Niğde Şimşek Spor Kulübü'nde görev yapan Şimşek ile Kırıkkale Bölge Antrenörü Öztürk'ün yaşanan salgın sürecinde sporcuların antrenmansız kalmamaları ve evde keyifli vakit geçirmeleri için başlattığı projeye Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da yüzlerce kişi video göndererek destek oldu. Projeye Almanya, Yunanistan, Kosova, Hollanda, Avustralya, Bulgaristan, İran, Azerbaycan, Bosna Hersek, Arnavutluk gibi birçok ülkeden sporcu katıldı.DHA-Spor Türkiye-Niğde / Merkez Andaç ARSLANPAY

2020-03-27 11:33:08



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