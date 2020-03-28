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KKTC´den gelen 450 kişi Niğde´deki yurtlara yerleştirildi

DHA

KKTC´den gelen 450 kişi Niğde´deki yurtlara yerleştirildi


Ali KADI/NİĞDE, (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1'inci Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
KKTC'den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na getirilen 450 kişi, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu kafile, daha sonra polis eşliğinde 20 otobüse bindirilerek Niğde'ye getirildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan 1'inci Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirilen 450 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-03-28 03:47:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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