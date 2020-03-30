Vefa Sosyal Destek grubu 3 bin 294 kişinin ihtiyacını karşıladı

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Niğde’de"Vefa Sosyal Destek Grubu" koronavirüsle mücadele kapsamında kentte bugüne kadar yardım talebinde bulunan 3 bin 294 kişinin ihtiyaçlarını giderdi.

Niğde Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. "Vefa Sosyal Destek Grubu" kentte bugüne kadar yardım talebinde bulunan 3 bin 294 kişinin ihtiyaçlarını giderdi.

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