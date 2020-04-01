(Görüntülü) Niğde'de Ulukışla Mahallesi, karantinaya alındı

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NİĞDE'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Altunhisar Hıfzıssıhha Kurulu'nun 1 Nisan tarihli kararına göre, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Ulukışla Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde

2020-04-01 16:53:36



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