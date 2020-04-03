(Görüntülü) Niğde?de sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE?de 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL'lik yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde ödenmeye başlandı. Vatandaşlara yapılan 1000 TL'lik yardımlar PTT şubelerinde yoğunluk oluşturmamak amacıyla Niğde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince hak sahiplerine evlerinde ödeniyor. Ödemeleri ise Kolluk kuvvetleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve PTT personelleri tarafından yapılıyor.DHA-Genel Türkiye-Niğde

2020-04-03 18:02:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.