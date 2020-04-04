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Güvenlik görevlisini yaralayan şüpheli yakalandı

İHA

Güvenlik görevlisini yaralayan şüpheli yakalandı

Niğde'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek karantinaya alınan vatandaşların kaldığı yurtta çalışan güvenlik görevlisini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, KKTC'den getirilen vatandaşların karantinaya alındığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'nda görevli güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz'ü av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan U.K'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kemerhisar beldesinde bir evde saklandığı tespit edilen zanlı, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan U.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
U.K, 2 Nisan'da, eşiyle aynı yurtta güvenlik görevlisi olan Serhat Açıkgöz'ü henüz belirlenemeyen bir nedenle av tüfeğiyle yaralamış ve olaydan sonra kaçmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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