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Niğde´de polisten 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yönelik denetim

DHA

Niğde´de polisten 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yönelik denetim


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de polis ekipleri, evden çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketlerde, toplu taşıma araçlarında, duraklarda ve umuma açık yerlerde, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, mağazaları da denetleyerek maskesi olmayan vatandaşları ikaz etti. Toplu taşıma araçlarına maskesiz binenleri de uyaran ekipler, sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.
Öte yanda, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kentte kurulan pazar yerlerine vatandaşların tek yerden giriş yapmasını sağlayarak maske kontrolü yaptı.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-04-04 15:31:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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