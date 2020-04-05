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Belediye polis ve sağlıkçıların araçlarını ve konutlarını ücretsiz dezenfekte ediyor

İHA

Belediye polis ve sağlıkçıların araçlarını ve konutlarını ücretsiz dezenfekte ediyor

Niğde Belediyesi, yeni tip korona virüsle (Kovid19) mücadelede önemli bir görev üstlenen sağlık çalışanları ve polis ekiplerinin hususi araçlarını ve konutlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.
Niğde Belediyesi Veteriner İşlerimi Müdürlüğünce bütün kamu kurum ve kuruşlarına ait araçlar ile hizmet binalarının dezenfektasyonu yapılıyor. Ayrıca belediye ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında sağlık çalışanlarının şahsi araçları ve talep etmeleri halinde konutları da ücretsiz dezenfekte ediliyor. Niğde Belediye Başkanı Yardımcısı Mustafa Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada belediye olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarını dezenfekte ettiklerini söyledi. Özellikle sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarının ve kolluk kuvvetlerinin araçlarını dezenfekte ettiklerini belirten yiğit, “Niğde Belediyesi olarak kamu çalışanlarının sağlıklarını son derece önemsiyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarını alkışladığımız bu dönemde kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, zabıtamız, her türlü kamu çalışanlarımız da bu alkışı hak ediyor. Onların da sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hizmet yapabilmeleri ve kamu hizmetlerini sürdürebilmeleri bizim için son derece önemli. Kolluk kuvvetlerimizin bütün araçları, 24 saat boyunca her vaka sonucunda veya herhangi bir olaya intikalde şüpheli durumlarda dezenfekte edilmektedir. Belediye olarak her türlü tedbirimizi ve ön hazırlıklarımızı yaptık” dedi.
Yiğit, sadece araçları değil, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında da çalışmalar yaptıklarını aktararak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden getirilen vatandaşların kaldığı yurt binalarını da dezenfekte ettiklerini dile getirdi. Ayrıca Sağlık İl Müdürlüğüyle protokol imzaladıklarını ifade eden Yiğit, bu kapsamda tüm sağlık personelinin şahsi araçlarını, talep etmeleri halinde konutlarını da dezenfekte ettiklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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