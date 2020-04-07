(Görüntülü) Valilik, sokak hayvanları için ekip kurdu

İÇİŞLERİ Bakanlığı?nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yayınladığı genelgeden sonra Niğde Valiliği, sokak hayvanları için gerekli tedbirleri aldı.<br>Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in talimatıyla Niğde İl Özel İdaresi tarafından sokak köpekleri için besleme ekibi kuruldu. Ekipler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit ederek mama, yem, yiyecek ve su bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Niğde <br>2020-04-07 17:41:55<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-