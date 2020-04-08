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Niğdeli uş adamından Milli Dayanışma Kampanyasına büyük destek

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, Niğdeli bir iş insanı 100 bin lira bağışlayarak destek oldu.

Niğdeli uş adamından Milli Dayanışma Kampanyasına büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, Niğdeli bir iş insanı 100 bin lira bağışlayarak destek oldu.
Niğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Sakin Aruk, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 100 bin lira ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görenlerin 15 günlük yemek ihtiyacını karşılayarak kampanyaya destek oldu.
Aruk, Kayseri yolu üzerindeki firmasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının başlattığı kampanyaya karınca kararınca destek olmak istediklerini söyledi.
Zor günlerde yapılan yardımların daha anlamlı olduğunu belirten Aruk, "Önemli olan zor günde kenetlenmemiz. 'Sadece biz ne yapacağız' diyenler var. Biz çok şey yapacağız. Hep yağmur damlasını örnek veririm. Bir yağmur damlasından ırmaklar oluyor. ırmaktan deniz, denizden okyanus oluyor sonuçta. Onun için 'bizden ne olur, biz ne yapabiliriz' demememiz lazım. Hepimiz bir yağmur damlası misali kenetlenip, bir okyanus olacağız. Bu yardımları bu düşünceyle yapmamız gerekir. Bir SMS bile çok şey." ifadelerini kullandı.
AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ise Aruk'a yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.
Aruk'un firmada üretilen kalsit ürünlerinin yaklaşık 60 ülkeye ihraç edildiğini aktaran Peşin, "Firmada, 850 kişi istihdam ediliyor. Dünyadaki krizin etkisiyle müşterilerinin taleplerini düşmesine rağmen çalışanlarını istihdam etmeye devam ediyor. Kimseyi işten çıkartmadı. Çalışanlarına maaşlarının dışında sosyal haklarını da artırarak verdiği için Aruk'a teşekkür ediyorum. Yine hastanemize maddi destekte bulundular, bunun için de ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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