Niğdeli iş insanından kampanyaya 100 bin lira bağış

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE'de iş insanı Sakin Aruk, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira bağışladı. Aruk, "Önemli olan zor günde kenetlenmemiz. Bir SMS bile çok şey ifade ediyor" dedi. <br>Niğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Sakin Aruk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira bağışlayarak, destek oldu. İş insanı Aruk ayrıca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görenlerin 15 günlük yemek ihtiyacını karşılamayı da üstlendi. Zor günlerde yapılan yardımların daha anlamlı olduğunu belirten Sakin Aruk, "Önemli olan zor günde kenetlenmemiz. 'Biz ne yapacağız?' diyenler var. Biz çok şey yapacağız. Hep yağmur damlasını örnek veririm. Bir yağmur damlasından ırmaklar oluyor. Irmaktan deniz, denizden okyanus oluyor. Onun için 'Bizden ne olur, biz ne yapabiliriz?' demememiz lazım. Hepimiz bir yağmur damlası misali kenetlenip, okyanus olacağız. Bu yardımları, bu düşünceyle yapmamız gerekir. Bir SMS bile çok şey ifade ediyor" diye konuştu. <br>İL BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR <br>AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ise Sakin Aruk'a desteği için teşekkür etti. Aruk'un firmasında üretilen kalsit ürünlerin yaklaşık 60 ülkeye ihraç edildiğini belirten Peşin, "Firmada, 850 kişi istihdam ediliyor. Dünyadaki krizin etkisiyle müşterilerin taleplerinin düşmesine rağmen çalışanlarını istihdam etmeye devam ediyor. Kimseyi işten çıkarmadı. Çalışanlarına maaşlarının dışında sosyal haklarını da artırarak verdiği için Aruk'a teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-04-08 17:32:29<br>

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