Kavgada 2 kardeşe ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

<br>ALI KADI /NİĞDE( DHA)NİĞDE'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Doğan Y.'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Baharlıaslan (33) hayatını kaybetti, ağabeyi İsa Baharlıaslan (37) ağır yaralandı.<br>Olay, merkeze bağlı Kızılören köyünde meydana geldi. Ali Baharlıaslan ve ağabeyi İsa Baharlıaslan ile Doğan Y. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Doğan Y., ruhsatlı av tüfeğiyle kardeşlere ateş etti. Ali Baharlıaslan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan İsa Baharlıaslan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.<br>Olay yerinden kaçan Doğan Y. ise, av tüfeğiyle birlikte Kızılören köyünde yakalanarak, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-04-09 17:47:12<br>

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