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Polisler, sokak hayvanlarına mama veriyor

İHA

Polisler, sokak hayvanlarına mama veriyor

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 300 kilo mama dağıtacak.
İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan ekip, korona virüs nedeniyle yiyecek bulmayan sokak hayvanları için mama dağıtmaya başladı. Sokak hayvanlarının yaşam alanlarını tespit eden ekipler, hayvanlar için mama, yiyecek ve su bırakıyor.
Ekipleri, sokak hayvanları için 300 kilo mama dağıtacak.

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