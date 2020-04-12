Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Çiftlik Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında, ilçeye bağlı Murtaza Mahallesi, 12 Nisan'dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Çiftlik Ali KADI<br>2020-04-12 14:19:21<br>
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