Niğde’de 1 köy karantinaya alındı

Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyü yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda korana virüs (Covid19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyü 12 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alındı.
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