Bor Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor

Bor Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Bor Belediyesi tarafından sokakta maskesiz gezen vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirildi. Belediye tarafından haftanın beş günü yoğun saatlerde maske desteğinin devam edeceği bildirildi.

Maske dağıtımı ile ilgili açıklama yapan Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, “Korona virüse karşın aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik.Maske temininde sorun yaşayan ve zorunlu olarak evlerinden çıkmak durumunda olan vatandaşlarımızın toplu alanlarda maskesiz dolaşmalarını önlemek ve bulaşı ihtimalini düşürmek adına kişi başı 1 adet olmak üzere ücretsiz maske dağıtımına başladık. Haftanın beş günü, günün yoğun saatlerinde maske desteğimiz devam edecek. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.