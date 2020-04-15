Niğde’de usulsüz av yapanlara ceza yazıldı

Niğde’de usulsüz tuzak avcılığı yapan 2 kişiye 10 bin 942 TL para cezası kesildi.

Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Koruma ekiplerince yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde, Bozköy Gösterli Devlet Avlağında canlı mühre (Keklik) ile usulsüz tuzak avcılığı yapan 2 kişiyi tespit etti. Şahıslara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanuna muhalefet ettiklerinden dolayı 6 bin 262 TL idari para cezası ve 4 bin 680 TL tazminat olmak üzere toplam 10 bin 942 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahısların canlı mühre olarak avda kullanmış olduğu 6 adet kınalı kekliğe el konuldu.

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