Niğde'de cezaevlerinden tahliyeler başladı

<br>Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesi ile E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nden tahliyeler başladı. Tahliye edilen hükümlülere, bindirildikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralı uygulandı.<br>TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun´un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Niğde'de tahliyeler başladı. Kent merkezindeki eski Adana yolu üzerinde bulunan cezaevlerinden polis yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Tahliye edilen yaklaşık 2 bin kişi otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı. Hükümlülerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve maske taktıkları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ<br>2020-04-15 14:00:21<br>
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