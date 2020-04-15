Niğde’de 2 bin mahkum tahliye edildi

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Niğde Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 2 bin hükümlü ve tutuklu evlerine gönderildi.

Sabah saatlerinden itibaren polis ve jandarma ekipleri, cezaevlerinin etrafından geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü ve tutuklular, koronavirüs tedbirleri alınarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca temin edilen otobüslerle evlerine gönderildi.

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