Emekli vatandaştan hastaneye ultrason cihazı bağışı

<br>B. Andaç ARSLANPAY/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de emekli Halil Atalıkoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere 70 bin TL değerinde ultrason cihazı bağışladı.<br>Bor Pancar Kooperatifi'nden emekli Halil Atalıkoğlu, Türkiye'ye ve kente hizmet verecek tıp insanları yetiştiren eğitim ve araştırma hastanelerinin zaman zaman hayırseverlere ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Sağlıkta iş birliği ve dayanışma çok önemli" dedi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten Atalıkoğlu, "Bu dönemde sağlık kuruluşlarımızın bakım, teşhis, tedavi yollarının tüm imkanlar kullanarak güçlendirilmesi gerektiği pek tabidir. Bu düşünce ile hareketle, hastanemizin yoğun bakım servisinde hastaların teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere bir adet ultrason cihazı bağışlamak istedim" diye konuştu.<br>Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ise Atalıkoğlu'nun temin ettiği 70 bin TL değerindeki ultrason cihazı bağışını anlamlı bulduğunu belirterek, "Niğde'de tüm vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet vermeye çalışan personelimize, hastanemizin daha iyi hizmet sunabilmesine katkı sağlayan bağışların ve bu konudaki duyarlılığın artarak devam etmesi dileği ile hayırseverlere teşekkür ederim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez B.Andaç ARSLANPAY<br>2020-04-16 11:24:46<br>

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