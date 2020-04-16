Kampanyaya destek veren Elif'e akıllı saat hediye edildi

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, akıllı saat almak için biriktirdiği 73 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Aybar'a, akıllı saat hediye etti.

Akıllı saat almak için biriktirdiği parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışlanmasından etkilenen Emniyet Müdürü Cebeloğlu, küçük Elif'i istediği saati alarak ona hediye etti. Niğde Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Tepebaş, İnönü Mahallesi'ndeki evine giderek hediyeyi Cebeloğlu adına Elif'e verdi.

Emniyet Müdürü Cebeloğlu'na teşekkür eden küçük Elif, "Akıllı saat almak için tekrar para biriktirmeyi düşünüyordum. Ama polis abiler aldı. Onlara çok ama çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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