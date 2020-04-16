Niğde Belediyesi günlük 8 bin adet maske dağıtıyor

Niğde Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında, pazar yerleri ve Ömer Halisdemir Meydanı'nda günlük 8 bin maske dağıtıyor.

Belediye ekipleri, pazar yerleri ve Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurduğu stantlarda, vatandaşlara ücretsiz 8 bin maske ve dezenfektan dağıtacak. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki stantta gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların maskeyi ücretsiz olarak PTT ve eczanelerden alabileceğini söyledi.

Bu sürecin başın bir takım sıkıntılar olabileceğini ve vatandaşların mağdur olmamalarını için belediye olarak maske dağıtımına başladıklarını aktaran Özdemir, şunları söyledi: "Açık cezaevimize üretim yaptırıyoruz. Bir kaç firmayla da anlaştık kapasitesini artıracağız. Bu süreçte vatandaşımız mağdur olmasın diye pazar yerinde sürekli dağıtıyoruz. Bundan sonra da Ömer Halisdemir Meydanı'nda dağıtacağız. Vatandaşımız hem dezenfektana ulaşabilecek hem de maskesini alacak ve işlerini bu şekilde halledecek. Bu hizmetlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Şu an itibariyle pazar yerleriyle birlikte günlük 8 bin maske dağıtıyoruz."

Özdemir, koronavirüsle mücadelede, sadece maske dağıtmakla kaldıklarına dikkati çekerek, "Neredeyse Niğde'deki bütün binaların dezenfektesi bitti. kamu kurumları rutin olarak yapılıyor ama apartmanları da ücretsiz olarak ikinci kez dezenfekte ediyoruz. Sokak hayvanlarına mamalarını temin ediyoruz. Arkadaşlarımız sürekli sokak hayvanları için mama dağıtıyor. Günlük 200 aileye gıda yardımı yapıyoruz. 100'e yakın aileye sıcak yemek veriyoruz. Hastanede test yaptırıp da 24 saate kadar karantina da kalanların da yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Bugün 130 kişi vardı, onların da hem öğle hem de akşam yemeklerini belediye olarak karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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