Niğde´de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.<br>Niğde'de, uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.P. ve F.P.´nin evine operasyon düzenledi. Ekipler, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 11,62 gram metamfetamin, 15,13 gram esrar maddesi, 5,47 gram kenevir tohumu, 1 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Operasyonu genişleten ekipler, Altunhisar ilçesi girişinde bulunan soğuk hava deposunda E.Ü.´nün aracında yapılan arama ise 88.21 gram metamfetamin, 82,95 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Her iki olayın şüphelileri, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ü. ve M.P tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. F.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-04-17 16:05:07<br>
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