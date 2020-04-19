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HAK-İŞ'in Desteği 3 Milyona Ulaştı

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz bize yeteriz Türkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına HAKİŞ Konfederasyonunun desteği 3 Milyon Türk Lirasına ulaştı.

HAK-İŞ'in Desteği 3 Milyona Ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz bize yeteriz Türkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına HAKİŞ Konfederasyonunun desteği 3 Milyon Türk Lirasına ulaştı.
Konuyla ilgili Niğde Basınına açıklama yapan HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasının başladığı ilk gün HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın MahmutArslan'ındestekaçıklamasıyla1milyonTLilebaşlattığımız
Konfederasyonumuzunbağışı,3milyonTL'yeulaştı"dedi.HAKİŞKonfederasyonuİlBaşkanıGökhanDemircioğlu;
"SayınCumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan öncülüğünde tam destek vererek katkıda bulunduk. HAKİŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın da katkılarıyla bu miktar 3 milyon Türk Lirasına ulaştı. Kampanyada emeği geçen başta Sayın Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere tüm HAKİŞ yönetimine teşekkür ediyoruz. HAKİŞ Konfederasyonu olarak kurulduğu tarihten bu yana emekçinin hakkını arayan bir konfederasyon olmakla beraber, aynı zamanda toplumun bütün meseleleri ile yakından ilgilendi. Kampanya, sivil toplum kuruluşlarının, siyasetin temsilcilerinin, esnafların, iş insanlarının, çocukların, gençlerin, yaşlıların kısacası toplumun tüm kesiminin desteğini görmekte. Konfederasyon olarak Ülkemizin bize ihtiyacı olduğu her durumda milli ve yerli bir duruş sergiledik ve sergilemeye devam ediyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile milletimizin dayanışma ruhu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca milletimiz en zor zamanlarda ırk, din, dil ayrımı yapmadan vatanımızın birliği, beraberliği ve bütünlüğü için nasıl tek vücut olduysa bugün de salgınla mücadelede aynı kararlılığı göstermektedir. Bu zor günleri atlattığımızda milletimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bizden sonraki nesiller için emsal teşkil edecektir. Korona virüs salgınıyla mücadelede hükümetimizin toplumun bütün kesimlerine ulaşarak desteklerde bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı olarak bu sürece katkıda bulunmaktan onur duyuyorum. Bu salgınının bir an evvel ülkemizde ve dünyada en az hasarla sona ermesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, tüm hastalarımıza şifalar, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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