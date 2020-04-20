Niğde'nin Karakapı beldesinde karantina uygulaması bitti

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<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE'nin Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Nisan'da başlatılan karantina uygulaması sona erdi. <br>Altunhisar'ın Karakapı beldesinde 6 Nisan'dan beri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina, bitirildi. Beldede yapılan sağlık taraması sonucu şüpheli vakaya rastlanılmadı. Merkeze bağlı Alay beldesinde 11 Nisan'da başlatılan, Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde ise 12 Nisan'da uygulanan karantina süresinin devam ettiği belirtildi. Çiftlik'e bağlı Bozköy beldesinde 6 Nisan´dan beri uygulanan karantinanın ise bugün saat 17.00 itibarıyla sona ermesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-04-20 12:39:06<br>

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